У Путина прокомментировали связь тульского губернатора с бегством Януковича

На вопрос о том, известно ли Кремлю, что Дюмин организовал бегство Януковича с Украины, Песков заявил, что «подобная операция выполняется специальными силами и мы не располагаем информацией об их кадровом составе», цитирует Пескова РБК.

Читайте такжеЭкс-советник президента РФ рассказал, как Путин контролировал Януковича

Как известно, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источник, близкий к Генштабу, что Дюмин разработал и содействовал бегству Януковича в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года. По сведениям издания, президент Владимир Путин по окончании операции высоко оценил действия подчиненных Дюмина.

Отмечается, что во вторник Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева, назначив Дюмина исполняющим обязанности главы региона. Дюмин ранее занимал пост замминистра обороны.