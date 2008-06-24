В СБУ решили включить свет и забрать у чиновников рычаги

Служба безопасности Украины, представители МВД и Генеральной прокуратуры пришли к согласию относительно усиления противодействия проявлениям коррупции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, соответствующее понимание было достигнуто сегодня на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия проявлениям коррупции.

Как отметил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, главные усилия Группы направлены на усовершенствование правового поля борьбы с коррупцией и принятие активных практических мер для выявления коррупционных схем и механизмов, их разрушения, привлечения коррупционеров к определенной законом ответственности.

По его словам, «мы должны совместно со всем обществом решительно сломать те схемы, в которых сегодня заложены возможности для коррупционных действий. Включить свет, сделать прозрачными механизмы принятия решений, в первую очередь, относительно расходования бюджетных средств, кадровых назначений, в сфере государственных закупок и земельных отношений и т.п. Лишить должностных лиц, правоохранительные органы, чиновников рычагов для совершения противоправных деяний».

При этом руководитель СБУ отметил, что «практически все граждане сталкиваются с коррупционными проявлениями в органах власти. Бизнесмены, которые хотят нормально работать в рамках закона, вынуждены платить «откаты», потому что продуманная правонарушителями система выводит государственные деньги под сугубо конкретного исполнителя - и начинается коррупция".

"Следовательно, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, - мы вместе с усилением нашего межведомственного взаимодействия призываем присоединиться к общим усилиям по искоренению этого зла все неправительственные организации, приоритетным направлением деятельности которых является противодействие коррупции. Мы немедленно, небюрократическим образом, с обратном связью проанализируем и назовем все коррупционные проблемы – по отраслям, по ведомствам, по каждому коррупционеру с его конкретной должностью и фамилией. Преступники будут привлечены к ответственности, а их преемникам в должностях мы не дадим возможности начинать новые злоупотребления».

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША сказал: «В последнее время значительно увеличились суммы взяток, которые вымогают государственные должностные лица за принятие тех или других решений – речь идет уже о сотнях тысяч долларов, на глазах растет наглость вымогателей".

По его словам, за январь-май текущего года органами прокуратуры направлено в суд 705 уголовных дел с признаками коррупционных деяний. 19 уголовных дел возбуждено в отношении судей, материалы многих из них касаются болезненной проблемы рейдерства, которое возможно только при условии существования разветвленных коррупционных связей».

Н.ГОЛОМША также акцентировал внимание на важности адекватного финансирования антикоррупционных мер в государстве, отметив, что только при этом условии возможно использовать весь имеющийся потенциал правоохранительных органов.

Участники заседания были также проинформированы, что совместные специализированные оперативные группы противодействуют проявлениям коррупции среди высших должностных лиц органов власти и местного самоуправления, внутренних дел, налоговой и таможенной служб, представителей других государственных органов и в отраслях, где коррупционные деяния получили наибольшее распространение.

В завершение встречи межведомственной рабочей группой была одобрена инициатива СБУ о проведении в начале июля круглого стола неправительственных украинских и международных организаций по вопросам противодействия коррупции, где будут обсуждены действенные механизмы привлечения ресурсов общественных организаций для преодоления конкретных коррупционных схем, профилактики коррупционных проявлений в среде служащих и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. В частности, предлагается создать при министерствах и ведомствах общественные советы, представители которых будут привлекаться к проведению тендеров и работе конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей и т.п.

В то же время СБУ напоминает, что на официальном сайте ведомства создана специальная рубрика, посвященная деятельности Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия проявлениям коррупции.

Поэтому СБУ обращается ко всем гражданам с призывом приобщиться к общегосударственным мероприятиям, целью которых - преодоление масштабной коррупции и лишение ее правовой и социальной почвы. Вся информация о конкретных злоупотреблениях коррупционеров, относительно известных людям уязвимых с точки зрения коррупции сфер, которая будет поступать на номера горячих линий, электронные почтовые ящики подразделений СБУ, будет принята к сведению.