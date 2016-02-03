В Одессе активисты пикетируют сессию горсовета, требуя признать Россию страной-агрессором (фоторепортаж, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, порядка 200 человек собрались на Думской площади, возле здания мэрии, где в настоящее время проходит заседание сессии Одесского городского совета.

Накануне Координационный совет общественных организаций Одессы (совет Майдана) распространил через социальные сети текст обращения, в котором призвал всех неравнодушных граждан придти на Думскую площадь «для совместного требования о немедленном признании России страной-агрессором, как это сделали горсоветы других областных центров Украины».

Среди собравшихся – представители различных патриотических организаций и партий: ВО «Свобода», «Правый сектор», ВО «Батьківщина», «Совет общественной безопасности», «Автомайдан», «Самооборона Майдана Одессы» и т. д. В руках они держат государственные флаги Украины, партийные знамена, транспаранты с требованиями.

Пикетирующие также требуют расторжения договора о побратимских связях Одессы с российским Ростовом-на-Дону и принятия решения обязать владельцев одесских магазинов маркировать товары производства РФ.

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Возле здания мэрии много правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2015 года Одесский горсовет не смог провести сессию из-за отсутствия кворума. По мнению некоторых депутатов, произошло массовое игнорирование очередной плановой сессии. Основная причина, как считают депутаты, нежелание части депутатского корпуса рассматривать вопрос о признании России – страной-агрессором. Аналогичный вопрос планировалось рассмотреть на заседание горсовета 16 декабря 2015 г., но потом он был снят с повестки дня.