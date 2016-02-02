Европарламент одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом

Европейский парламент одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве между Европейским подразделением судебных органов (Евроюстом) и Украиной.

Соответствующее голосование состоялось во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента, передает собственный корреспондент УНИАН.

Докладчиком выступила член Комитета по гражданскому праву, юстиции и внутренним делам Сильвия-Ивонне Кауфманн.

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«Одобрить проект (решение) Совета. Призвать Совет сообщить парламенту в случае намерения отойти от текста, согласованного парламентом», - говорится в докладе.

Окончательное решение еще должно быть принято Советом ЕС.

Как известно, Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом направлено на углубление сотрудничества в сфере юстиции в целях борьбы с преступностью, в частности, с организованной преступностью и терроризмом. Украина сможет отправить своего офицера связи в Евроюст, а также обмениваться информацию, в том числе персональными данными.