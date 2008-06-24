Как украинцы оценивают экологическую ситуацию в своих регионах (соцопрос)

Почти 15% украинцев считают катастрофической экологическую ситуацию в своих регионах.

Как сообщили УНИАН в Институте проблем управления имени Горшенина, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Территория», проведенного институтом в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны».

39,8% респондентов считают экологическую ситуацию в своем регионе плохой и 14,9% - катастрофической. Удовлетворяет состояние окружающей среды в их регионе сверх трети украинцев – 36,3%, и только 5,9% оценивают его как хорошую, остальным – 3,1% опрошенных тяжело оценить состояние окружающей среды.

В то же время, отвечая на вопрос, что, в первую очередь, является источником загрязнения окружающей среды в регионе проживания респондентов, почти половина опрошенных (45,3%) выбрали среди ответов мусорные свалки; 40% - транспорт; 37,3% украинцев считают, что окружающую среду загрязняют люди, которые там живут; 25,9% - промышленные предприятия; 16,2% - стоковые воды населенных пунктов. Незначительное количество опрошенных отметили шахты и месторождения полезных ископаемых (8,6%), химические удобрения (7%) и военные части (2,9%).

Социологический опрос «Территориально-административный уклад Украины» проводил Институт Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» с 15 по 30 апреля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего согласно с маршрутной выборкой с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины были опрошены 2006 респондентов, представляющих взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором живет респондент. Общее количество пунктов опроса 129 (63 города и 66 сел). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.