Луценко сообщил, когда может начаться переаттестация судей

Об этом заявил глава фракции "БПП" Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Если завтра мы набираем 226 голосов, я очень надеюсь, что так оно и будет, то второе чтение может состояться уже весной, а это значит, что первого сентября может начаться переаттестация судей", - сообщил политик.

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Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал конституционным доработанный законопроект о внесении изменений в Конституцию в части правосудия.

Напомним, Верховная Рада 28 января направила в КС доработанный проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Этот законопроект был внесен в ВР президентом Украины 26 января на замену соответствующего законопроекта, относительно которого Конституционный суд 22 января уже дал положительное заключение.

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В отличие от предыдущего варианта, в этом законопроекте, в частности, сохраняется право парламента выражать недоверие генеральному прокурору. В первом варианте изменений к Конституции предполагалось лишить ВР права.