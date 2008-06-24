Партия регионов контролирует коалицию через Балогу – Портнов

Партия регионов контролирует коалицию через секретариат президента. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил Андрей Портнов.

Народний депутат от фракции БЮТ подчеркнул, что сейчас «правительство - единственный центр стабильности», вопреки отсутствию 226 голосов у коалиции.

По словам Портнова, основное задание коалиции - избрание Кабмина, а для решения текущих вопросов можна обойтись ситуативным большинством. Поэтому недееспособность Верховной Рады не мешает работать правительству.

Причиной же неэффективности парламента Портнов считает вмешательство Партии регионов в деятельность коалиции через контролируемых cекретариатом депутатов.

«Я думаю, ни для кого сьогодня не секрет, что коалиция, состоя з 227 голосов, частично контролируется Партией регионов через Секретариат Президента, с которым они сотрудничают. И сегодня этому масса подтверждений», - отметил Портнов.