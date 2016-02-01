Боевики с середины ноября 2015 года увеличили количество обстрелов - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине. "Россия и поддерживаемые ею боевики не соблюдают условия прекращения огня. Их войска продолжают обстреливать украинских военных и гражданских, и количество обстрелов увеличивается с середины ноября. В январе мы имели 1,2 тыс. обстрелов", - заявил президент.

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Кроме этого он отметил, что через полтора года после заключения минских соглашений на Донбассе до сих пор есть серьезные проблемы с безопасностью.

Также Петр Порошенко выразил признательность канцлеру за "неоценимые и неустанные усилия по обеспечению мирного урегулирования конфликта на Донбассе".

"Наша встреча очень символична, она символизирует то, что деэскалация и стабилизация ситуации на востоке Украины являются одним из приоритетов для ЕС, и это один из вопросов, который постоянно обсуждается в Брюсселе", - заявил он.

"Это ужасно, что за полтора года после того, как были заключены Минские соглашения, мы до сих пор сталкиваемся с серьезными проблемами безопасности на Донбассе, которые должны были быть решены в первую очередь", - заявил он.