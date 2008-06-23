Зять Тимошенко рассказал о подробностях инцидента в Одессе

Шон КАРР считает, что во время инцидента в Одессе на пляже Ланжерон стражи порядка превысили свои полномочия, но просит не придавать этому случаю политической окраски.

В комментарии агентству УНИАН Ш.КАРР сообщил, что с 19 по 21 июня он вместе со своей супругой Евгенией КАРР находился в Одессе, где они жили в гостинице „Немо” на территории городского пляжа Ланжерон.

"Вечером 20 июня мы с женой на мотоцикле возвращались из города в гостиницу вместе с моими товарищами-байкерами. Они беспрепятственно проехали на территорию пляжа под аркой, а я, поскольку мой мотоцикл великоват для подобного маневра, подъехал к шлагбауму и попросил охранников пропустить нас, объяснив, что мы живем в этой гостинице. У меня не было никаких сомнений относительно адекватности моих действий, поскольку, во-первых, именно в этот момент мимо открытого шлагбаума проезжал автобус, а, во-вторых, накануне я несколько раз беспрепятственно проезжал в гостиницу рядом со шлагбаумом, даже повредил мотоцикл. К тому же, ни одного предупреждающего знака о запрещении движения там не было", - рассказал Ш.КАРР.

По его словам, "охранники, ничем не мотивируя своего решения, достаточно грубо отказались поднять шлагбаум, разговаривали с нами вызывающе, оскорбительно и агрессивно, и не назвали себя. После того, как моя жена сделала им замечание за грубость, один из них подошел к мотоциклу и сбросил Евгению на землю и скрутил ей руки за спиной. Конечно, при таких обстоятельствах я не мог действовать иначе, как стать на защиту своей жены. После этого охранники набросились на меня, выкрутили руки и надели наручники. Одну руку выкрутили так, что был травмирован плечевой сустав. Немного спустя наручники сняли, но мы с Евгенией по собственной инициативе отправились в милицию, чтобы написать заявление о случившемся".

Учитывая вышесказанное, заметил Ш.КАРР, он считает, что "охранники на публичной зоне отдыха Ланжерон превысили полномочия. Я сожалею о том, что произошло, но я был вынужден защищать свою жену. Просил бы не придавать этому частному инциденту политической окраски".

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Украины опровергает распространенную 21 июня некоторыми СМИ недостоверную информацию о якобы избиении Ш.КАРРОМ работников милиции в Одессе. Как указывается в заявлении МВД он 22 июня, эти сообщения в СМИ не соответствуют действительности и являются политически заангажированными.

В заявлении отмечается, что, по предварительным результатам служебного расследования, которое проводится по факту инцидента, и заключениям судебно-медицинских экспертиз установлено, что военнослужащие внутренних войск МВД Украины, превысив свои служебные полномочия, немотивированно применили грубую физическую силу в отношении Ш.КАРРА и Е.ТИМОШЕНКО, нанесли им телесные повреждения, чем спровоцировали конфликт. Такие непрофессиональные действия вызвали широкий общественный резонанс и политизировали это событие.

По результатам служебного расследования будет принято соответствующее решение, заявило МВД Украины.