Порошенко: война не является причиной отсутствия реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на открытии лечебного корпуса Владимирецкой центральной районной больницы в пгт Владимирец Ривненской области.

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«Это не значит, что война - это причина отсутствия реформ. Именно поэтому мы начали фантастическую реформу, которая называется децентрализация. Это значит, что не надо больше ездить в Киев по миру и спрашивать разрешения, как жить в территориальных общинах», - заявил Порошенко.

«Децентрализация - это не просто декларация о том, что территориальным общинам предоставляется право решать, как им жить дальше, а это и еще денежное обеспечение реформ», - убеждает Порошенко.