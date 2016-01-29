Порошенко: война не является причиной отсутствия реформ
Президент Петр Порошенко заявляет, что война не является причиной отсутствия реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на открытии лечебного корпуса Владимирецкой центральной районной больницы в пгт Владимирец Ривненской области.
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«Это не значит, что война - это причина отсутствия реформ. Именно поэтому мы начали фантастическую реформу, которая называется децентрализация. Это значит, что не надо больше ездить в Киев по миру и спрашивать разрешения, как жить в территориальных общинах», - заявил Порошенко.
«Децентрализация - это не просто декларация о том, что территориальным общинам предоставляется право решать, как им жить дальше, а это и еще денежное обеспечение реформ», - убеждает Порошенко.