Зятя Тимошенко избили за мотоцикл, ибо "был приказ"?

В инциденте с зятем премьер-министра Шоном Карром и его супругой Евгенией Тимошенко, произошедшем в пятницу вечером в Одессе, зачинщиками были представители внутренних войск.

Эту версию подтвердил корреспонденту "Коммерсант-Украина" Андрей Федорко (по прозвищу Гоблин), организатор фестиваля байкеров "Гоблин-шоу", в котором должны был выступить солист британской рок-группы Death Valley Scream Шон Карр.

"По дороге они (Карр и Евгения Тимошенко) решили перекусить, но как только подъехали к пляжу Ланжерон, милиционеры начали бить Шона. Думаю, он получил за то, что является байкером", - сказал он.

"Я хорошо знаю Шона, он не мог наброситься с кулаками на милицию. Если бы ребята доехали до стадиона, ничего подобного бы не произошло. И с нами, на стадионе, они были бы в полной безопасности", - уверен Федорко.

Он также сказал, что не знает, "о каком шлагбауме рассказывают, который якобы не подняли перед мотоциклом Шона". "Но к ресторану, в который направлялись Шон и Женя, обычно пропускают автомобили по "липовым ксивам". Видно, был такой приказ сверху – "мочить" тех, кто на мотоциклах", - полагает Федорко.

"Помнится, когда я захотел пригласить Карров, мне шепнули, что не стоит этого делать, потому что у всех повсюду будут проблемы. И, мол, ты не будешь понимать, откуда они. В результате Шон так и не выступил на шоу", - сказал организатор "Гоблин-шоу".

Как известно, поздно вечером 20 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, был задержан зять Юлии Тимошенко Шон Карр – его вместе с супругой доставили в Приморское РОВД Одессы, откуда его выпустили через час.

Изначально сообщилось, что Карр якобы избил постовых бойцов Внутренних войск, пытаясь проехать на мотоцикле на пляж Ланжерон, куда запрещен въезд любого транспорта, кроме велосипедов. Однако позже МВД заявило, что это "военнослужащие внутренних войск МВД Украины, превысив служебные полномочия, немотивированно применили грубую физическую силу по отношению к Шону и Евгении Карр, нанесли им телесные повреждения, чем и спровоцировали ЧП".

Военнослужащие были доставлены по месту службы – в воинскую часть в Одесской области. В их отношении начато служебное расследование.

Украинская правда