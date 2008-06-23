Гриценко предлагает устроить бунт в Верховной Раде

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает необходимым дать возможность председателям комитетов без лидеров фракций сформировать повестку дня работы парламента без заполитизированных вопросов.

Об этом говорится в комментарии А.ГРИЦЕНКО, переданному УНИАН его пресс-офисом.

«Если бы сейчас дали возможность председателям парламентских комитетов без лидеров политических партий сформировать повестку дня, выбросить оттуда заполитизированные вопросы, мы сформировали бы повестку дня из 100 социально и экономически значимых законов и за все проголосовали бы свыше 300 депутатов. Это абсолютно реально в этом парламенте», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Председатель комитета считает, что ситуация, которая сложилась на сегодня в стране, является очень сложной и поэтому ни один из простых стандартных путей, которые обсуждаются, и которые позволили бы стране двигаться вперед, не является перспективным. Поэтому одним из нестандартных выходов из политического кризиса он видит бунт в парламенте.

«Не бунт с вилами, не блокирование, а бунт здравого смысла, - отметил А.ГРИЦЕНКО. - Сегодня в парламенте почти 400 людей, которые готовы нормально работать и заботиться о стране, а не об отпуске или о премьерском кресле».

Анализируя сегодняшнюю ситуацию, политик сравнил ее со словами из песни поэта Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию», в которой шла речь, что «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».

«Грустно видеть людей с положением и богатых, которые, к сожалению, ведут себя послушно», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

По убеждению председателя парламентского комитета, самое большое сейчас богатство, это – не «Бентли» или «Майбах», не заводы или миллионы, поскольку, имея все это, люди не имеют голоса, а все-таки иметь собственную позицию и отстаивать ее.