Симоненко переизбрали

17:16, 22 июня 2008
Политика
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Решение... единогласное!

Петра СИМОНЕНКО переизбрали первым секретарем Коммунистической партии Украины.

Как сообщает радио “Свобода”, такое решение единогласно приняли делегаты съезда Компартии Украины, состоявшегося в Киеве.

Вторым секретарем КПУ вновь избрали Игоря АЛЕКСЕЕВА. Других кандидатур на эти должности не выдвигали. Кандидатуры П.СИМОНЕНКО и И.АЛЕКСЕЕВА были предложены пленумом Компартии.

На съезде также избрали президиум КПУ.

 

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