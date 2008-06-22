Симоненко переизбрали
17:16, 22 июня 2008Политика
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Решение... единогласное!
Петра СИМОНЕНКО переизбрали первым секретарем Коммунистической партии Украины.
Как сообщает радио “Свобода”, такое решение единогласно приняли делегаты съезда Компартии Украины, состоявшегося в Киеве.
Вторым секретарем КПУ вновь избрали Игоря АЛЕКСЕЕВА. Других кандидатур на эти должности не выдвигали. Кандидатуры П.СИМОНЕНКО и И.АЛЕКСЕЕВА были предложены пленумом Компартии.
На съезде также избрали президиум КПУ.
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