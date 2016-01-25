Кучма объяснил, почему не удалось договориться об обмене пленными

Об этом в интервью изданию "Сегодня" сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Он отметил, что последний раз стороны дважды договаривались о количестве, а потом представители боевиков приезжали, и опять все по-новому начиналось.

"Для них затягивание этого процесса — как ниточка влияния на Украину, которую они боятся потерять. И они же обязательно эту проблему связывают с полной амнистией. Говорят: вы давайте амнистию на всех", - рассказал Кучма.

Но представитель Украины в контактной группе считает, что амнистия должна быть персональной.

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"Сегодня мы амнистируем всех участников событий на востоке, а завтра они будут еще жестче себя вести. Они уже так запутались в этом плане", - заявил Кучма.

Кроме того, в последний раз в Минске обсуждался список из 133 человек, но, как считает экс-президент Украины, многих людей с нашей стороны там уже нет.

"Мы говорим: вы скажите хотя бы, у вас эти люди есть или нет? Они и этого не говорят. Думаю, там многих людей с нашей стороны уже нет", - подытожил Кучма.