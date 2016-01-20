Представители боевиков сорвали запланированный обмен заложниками - пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выполняют рекомендации Трехсторонней контактной группы ни о соблюдении режима тишины, ни об обмене незаконно удерживаемыми лицами. Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в последний момент выдвинули совершенно неприемлемые условия такого обмена. Таким образом, десятки людей, которые много месяцев не видели свои семьи, снова лишены возможности вернуться к своим родным", - сообщила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 13 января участники контактной группы по урегулированию на Донбассе договорилась до 20 января осуществить обмен 50 пленными с обеих сторон конфликта в Донбассе.