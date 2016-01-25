Депутаты-миллионеры получили компенсацию за аренду жилья в Киеве

Так, 177 народных депутатов Украины получили компенсацию от государства за проживание в столице. Соответствующий список появился на сайте Верховной Рады.

Журналист Денис Казанский пишет, что среди депутатов, получивших компенсацию, и закарпатский олигарх Михаил Ланьо, и партнер Бориса Колесникова миллионер Денис Омельянович, и владелец ФК "Заря" миллионер Геллер, и братья Добкины, и Александр Вилкул, недавно потративший миллионы на предвыборную кампанию в Днепре.

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"Но вне конкуренции - сын аграрного олигарха Вадатурского, состояние которого оценивается под миллиард долларов. Представляю, как он спешит в кассу, чтобы получить 10 тысяч гривень компенсации за квартиру", - подчеркнул журналист.

Смотрю на список депутатов, получивших компенсацию за аренду жилья в декабре 2015, и душа радуется. Тут и закарпатский о... Опубликовано Денисом Казанским 24 января 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2016 году зарплаты нардепов вырастут почти в два раза. Отмечалось, что наибольший рост заработной платы в 2016 году предусмотрен госбюджетом для депутатов ВРУ - со 113 млн грн в 2015-м до 218 млн грн в 2016-м.