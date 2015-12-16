Посол США призвал руководство Украины усилить внимание к реформам

Об этом дипломат написал в своем "Твиттере".

"Больше реформируйте, меньше политики", - отметил Пайетт, отреагировав на совместное заявление президента, премьера и спикера парламента.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко, Яценюк и Гройсман подчеркнули, что единство является ключевым фактором успешных перемен в стране. Они призвали унять политические страсти в стране и поставить превыше всего интересы Украины.

Также лидеры государства подчеркнули, что к первоочередным задачам ближайших недель относится усиление боеспособности Вооруженных Сил Украины, принятие бюджета, внесение изменений в налоговое законодательство, завершение процедуры внесения поправок к Конституции относительно децентрализации.