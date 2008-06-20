НУ-НС предлагает Луценко разобраться с гражданством Бута

Фракция НУ-НС предлагает министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО разобраться с гражданством народного депутата Юрия БУТА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, «есть огромные разночтения по поводу того, насколько законно такое гражданство депутатом Ю.БУТОМ получено».

Он отметил, что Министерство внутренних дел «имеет все инструменты для того, чтобы этот вопрос выяснить».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что в случае, если будет досказано, «что гражданство получено незаконно, Президент Украины имеет все основания лишить его гражданства, а парламент - лишить его депутатских полномочий».

Он напомнил, что Ю.БУТ проходил по списку “Нашей Украины – Народной самообороны” по предложению «Народной самообороны».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае, если Ю.БУТ будет лишен депутатских полномочий, в Верховную Раду «по списку фракции НУ-НС пройдет следующий кандидат, который принадлежит в этом случае к партии «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, в начале июня член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ направил в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины обращения с просьбой проверить информацию относительно законности получения депутатом Ю.БУТОМ украинского гражданства и о его возможном сотрудничества с ФСБ РФ.