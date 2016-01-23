Куприй: присутствие иностранных дипломатов на заседании по делу Корбана – сигнал, что пора прекращать политически мотивированный процесс

Об этом свидетельствует присутствие на заседании Апелляционного суда столицы по делу Корбана 22 января представителей иностранных государств – главных внешнеполитических партнеров Украины. Такое мнение на своей странице в сети Facebook высказал написал народный депутат, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй.

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Нардеп напомнил, что за рассмотрением апелляционной жалобы адвокатов политика на его арест следили дипломаты из представительства ЕС, посольства США и ведущих государств Евросоюза – Германии и Польши.

По словам Виталия Куприя, это серьезный сигнал власти, который свидетельствует о том, что дело Геннадия Корбана стало политическим феноменом внутренней политики Украины, ярко демонстрирующим отсутствие реформ в судебной и правоохранительной системах.

«Это свидетельствует об осознании партнерами Украины политической мотивированности ареста и судебного процесса по делу Корбана», – констатировал политик.

Он добавил, что, основываясь на зафиксированных фактах нарушений и влияния на судебный процесс по делу председателя политсовета УКРОПа, международное сообщество делает выводы о ходе декларируемых властью реформ и ее неготовности имплементировать провозглашенные европейские и общедемократические ценности о верховенстве права и независимости судебной системы.

«Считаю, что власть должна задуматься о последствиях судейско-прокурорского произвола в государстве и остановить этот беспорядок», – резюмировал Виталий Куприй.