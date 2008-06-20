Яценюк открыл заседание ВР и объявил перерыв

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен 30-минутный перерыв для формирования повестки дня на сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сразу же после открытия утреннего пленарного заседания.

Стоя за парламентской трибуной, заблокированной представителями фракции БЮТ, спикер пригласил руководителей фракций к себе в кабинет для формирования повестки дня.