УКРОП проведет заседание политсовета и пресс-конференцию

23 января в Киеве состоится заседание политического совета партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП».

На заседании, в частности, будут рассмотрены вопросы о кадровых решениях в городском совете Днепропетровска, политическая ситуация в городе и участие представителей партии в выборах в районные советы Киева и местные советы объединенных территориальных общин 27 марта 2016 года.

Результаты заседания будут объявлены на пресс-конференции в УНИАН (улица Крещатик, 4) в субботу в 16:00.

Участники пресс-конференции: председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета УКРОПа Игорь Палица, председатель секретариата партии Денис Борисенко и другие члены политсовета.

Напомним, 3 декабря 2015 года на внеочередном съезде УКРОП расширил состав политического совета до 31 человека. В его состав вошли народные депутаты Виталий Куприй, Тарас Батенко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр Шевченко, руководители региональных организаций УКРОПа и известный писатель Василий Шкляр.

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