Ярош исчез из базы розыска Интерпола

С официального сайта Интерпола исчезла информация о международном розыске народного депутата, экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

Поисковая карта, которая ранее была обнародована на сайте ведомства, в настоящее время отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2014 на сайте Интерпола сообщалось, что Яроша разыскивают судебные органы России для предъявления обвинения и отбывания наказания.

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Его обвиняли в публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации.

Напомним, 5 марта 2014 Следственный комитет России объявил в то время лидера украинского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша в международный розыск.

По мнению российских следователей, в своих выступлениях Ярош публично призвал антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.