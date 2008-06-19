У Луценко хотят побрить Довгого и запроторить в армию

Нардеп от Народной самообороны Юрия Луценко Кирилл Куликов считает, что секретарь Киеврады Олесь Довгий должен стать объектом заинтересованности военного комиссариата. Об этом он заявил сайту “Народная самооборона”, комментируя факт допроса Олеся Довгого следователем МВД.

«Как по мне, Довгого обязательно должен вызывать военный комиссариат и спросить, почему он не был в армии. Если не был, то призвать его. Молодой человек должен быть выбрит, подстрижен, переодет в военную форму – пусть поработает на страну», – сказал Кирилл Куликов.

Что же касается сегодняшнего допроса секретаря Киеврады следователем МВД, то, по словам народного депутата, это дело следователя вызывать гражданина О. Довгого на допросы – «то ли в качестве свидетеля, то ли пострадавшего, или же подозреваемого».