СМИ: Экс-регионал Бойко остался значимой фигурой в бизнесе вопреки вопиющим обвинениям в коррупции

Об этом говорится в статье Кристины Бердинских для nv.ua.

“Юра будет последним, на кого заведут уголовное дело”,— так, по словам политтехнолога Тараса Березовца, говорят о Бойко его соратники.

"Между тем этот политик — один из ключевых деятелей эпохи Виктора Януковича, которого обвиняют в причастности к коррупции в размере $400 млн. Именно столько в 2011 году госкомпания Черноморнефтегаз, курируемая Бойко, который на тот момент занимал должность министра топлива и угольной промышленности, переплатила за две морские буровые установки. За каждую госбюджет выделил по $400 млн неизвестным компаниям-посредникам, переплатив вдвое. Собственником одной из этих фирм оказался латвийский бомж-алкоголик. “Классическая коррупционная схема”,— твердили тогда представители Зеркала недели, издания, раскопавшего эту аферу. Ту же фразу повторяли и оппозиционеры, упрекавшие Януковича в том, что Генпрокуратура (ГПУ) этой сомнительной сделкой так и не заинтересовалась", - говорится в статье.

Читайте такжеПечерский суд арестовал украденные Россией "вышки Бойко"

"Теперь вчерашняя оппозиция обладает всей полнотой власти в стране, а Бойко оказался в роли политического оппонента власти. Но ни дело о скандальных вышках, ни новые обвинения в соучастии в незаконной схеме продажи сжиженного газа, реализованной в 2010-м “младомиллиардером” Сергеем Курченко при участии Бойко и его подчиненных, не сделали из бывшего министра обвиняемого в судах по коррупции", - отмечает автор.

По мнению Бердинских, Бойко не просто благополучно живет за городом и работает в Верховной раде — удача в буквальном смысле не устает ему улыбаться.

Весной 2014 года украинская Генпрокуратура подготовила для ЕС санкционный список из 22 человек, входящих в близкое окружение Януковича. Фамилия Бойко там отсутствовала.

Так же, как и фамилии его друзей и партнеров,— Фирташа, Левочкина, а также бывшего руководителя НАК Нафтогаз Украины Евгения Бакулина. То есть в санкционный список не попал ни один из членов так называемом группы РосУкрЭнерго (РУЭ), названной в честь газотрейдера посредника, на которой Фирташ обогатился, говорится в статье.

"Лидер ОБ не только вышел сухим из воды по старым делам, но и остается важным игроком на газовом рынке. Здесь его ключевым активом является зять Сергей Горовой, муж старшей дочери Ярославы", - говорится в статье.

"В 2010 году, когда Бойко служил министром, Горового на внеочередном собрании акционеров Киевгаза выбрали главой правления. С тех пор зять политика не покидает этот пост, хотя результаты его работы негативны. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в мае 2015-го проверила компанию на предмет соблюдения лицензионных условий. Итог — НКРЭКУ наложила на Киевгаз максимальный штраф в 800 тыс. грн. Но уволить зятя Бойко Киевская горгосадминистрация (КГГА) не может: по словам Петра Пантелеева, замглавы КГГА, это способен сделать лишь набсовет. Как утверждает чиновник, городские власти уже попросили компанию назначить общее собрание акционеров, чтобы переизбрать совет. И надеются, что оно пройдет до середины весны", - говорится в статье.

Автор отмечает, что в июле прошлого года Киевгаз создал дочернее предприятие КиевГазЭнерджи, которому делегировал функции обслуживания потребителей. Директором стал тоже не чужой Бойко человек — Владислав Красавин, который на сайте Рады до сих пор числится помощником на общественных началах лидера ОБ.

"Горовой для Бойко — не только инструмент влияния на Киевгаз, но и семейный работодатель. Он является совладельцем издательского дома Вавилон, в который входят модные журналы L’Offi ciel и Pink. И две старшие дочери лидера ОБ работают в этих изданиях: Ярослава — креативным директором L’Offi ciel, а Ульяна — шеф-редактором Pink", - говорится в статье.

Подробнее о бизнесе Бойко читайте в статье Кристины Бердинских "Свободный регионал" в свежем выпуске журнала "Новое время".