В ПАСЕ считают, что коррупция подрывает идею верховенства права в государстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом докладчик Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил на брифинге в Киеве.

"Самая опасная форма коррупции - это та, которая связана с политической жизнью", - подчеркнул Николетти.

Докладчик ПАСЕ пояснил, что это касается политической жизни в целом, не только политиков, но и судей и всех лиц, которые работают в государственных органах.

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"В этой сфере коррупция подрывает идею, что государство основано на началах верховенства права", - подчеркнул Николетти.

Докладчик ПАСЕ сказал, что не имеет конкретных факторов, чтобы оценить уровень коррупции в Украине сегодня по сравнению с прошлым. При этом он заявил, что может быть ощущение, что коррупции в стране больше, чем было раньше, потому что в вопросе борьбы с этим явлением что-то происходит.

Вместе с тем он считает, что Украина прилагает серьезные усилия в борьбе с коррупцией, но главным является процесс осуществления изменений, которые обсуждаются и принимаются на законодательном уровне.

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Он считает, что в Украине, чтобы успешнее бороться с коррупцией, должно быть больше прозрачности.

Также, по мнению Николетти, важное значение имеет международное сотрудничество Украины в борьбе с коррупцией.