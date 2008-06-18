СБУ обнародует факты коррупции при выдаче виз украинцам в Европу

СБУ готова обнародовать факты коррупции во время оформления виз украинцам консульствами стран-членов Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на заседании парламентского Комитета по европейской интеграции.

Он поддержал идею создания специального визового комитета между Украиной и ЕС.

По словам руководителя СБУ, представителей Евросоюза необходимо пригласить в Украину и предоставить всю информацию о фактах нарушений соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «пусть своими глазами европейцы увидят, как идет фактически дискредитация выполнения соглашения, как усложнены до невозможности самые простые визовые процедуры».

В качестве примера и.о. председателя СБУ рассказал, как с украинских граждан берут деньги за такую простую процедуру, как получение визовой анкеты по Интернету.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ готова предоставить своего сотрудника для участия в заседании визового комитета и обнародовать многочисленные факты коррупции во время оформления виз для граждан Украины в консульствах стран – членов ЕС.

По его словам, это и «внутренние войска, которые допускают людей за деньги в консульство, и технический персонал, то есть наши граждане, которые также берут деньги».