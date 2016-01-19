В Госдуме РФ считают, что Германия и Франция должны ввести санкции против Украины вместо России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, открывая новую сессию российского парламента.

«В центре Европы вокруг внутри украинского кризиса все еще происходят странные вещи, которые президент РФ назвал театром абсурда. Хочется верить, что позиция Франции и Германии, которая в этом году председательствует в ОБСЕ, станет до конца конструктивной и объективной», - сказал Нарышкин.

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«Поборники продления антироссийских рестрикций поймут, что, следуя их же логике, следовало бы объявить санкции не России, а официальному Киеву, правителям, за грубейшие нарушение ими и сроков, и сути Минских договорённостей», - заявил Нарышкин.