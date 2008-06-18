Чечетов намекает, что к ПР в Раде тянется все живое - как к солнцу

Народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ утверждает, что его политическая сила ведет переговоры о формировании новой коалиции со всеми фракциями в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК должен набраться мужества и объявить о том, что де-юре коалиции не существует, и дать возможность конструктивным силам сформировать новую коалицию. Он отметил, что такой конструктивной силой является именно Партия регионов.

«Что касается Партии регионов, то вы знаете, что это мегаполитическая партия, поэтому все тяготеют к ней. Это как планетарная система: есть солнце, а есть планеты», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.