Мининформполитики: задержание оккупантами крымскотатарского журналиста - убийство свободы слова

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Цель карательных операций: невозможность профессиональной деятельности независимых журналистов и СМИ, уничтожение свободы выражения мнений, запугивание населения и предотвращения проявлений какого-либо несогласия с репрессивной политикой нынешней "крымской власти", - сказано в нем.

Ведомство прокомментировало очередное проявление такой политики оккупантов - задержание журналиста Заира Акадырова.

По мнению министра Юрия Стеця, это свидетельствует об "окончательном убийстве свободы слова в Крыму".

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"Задержание и допрос крымского журналиста Заира Акадырова, а также шантаж и немотивированное применение силы к нему со стороны российских силовиков – представителей пресловутого ОМОНа – демонстрируют беспринципное пренебрежение оккупационной администрацией не только собственным, российским законодательством и нормами международного права, но и является примером циничного пренебрежения правами человека и мировыми стандартами профессиональной этики", - говорится в заявлении.

Мининформполитикитакже сообщает, что обратилось в прокуратуру Автономной Республики Крым с требованием выявить все факты правонарушений и установить ответственных за препятствование профессиональной деятельности крымского журналиста.

Акадыров был задержан накануне у здания Верховного суда Крыма, где проходило заседание по "делу 26 февраля", потом "полиция" отпустила его.