Нардеп показал таможенную документацию по поставкам продукции предприятий Порошенко в Россию

Об этом свидетельствуют документы, предоставленные Государственной фискальной службой в ответ на депутатский запрос Виталия Куприя по поводу предприятий Петра Порошенко, которые экспортируют товары в РФ.

Их нардеп опубликовал на своей странице в сети Facebook.

"И это происходит в то время, когда действует президентский указ о запрете экономического сотрудничества с предприятиями страны-агрессора, а наши дипломаты пытаются убедить США и страны Европейского Союза продлить санкции в отношении России", – написал политик, назвав такую торговлю президента аморальной.

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При этом Виталий Куприй также отметил, что предприятия, которые принадлежат президенту-олигарху, заявили возмещение НДС на 230 миллионов гривень и уже получили 216 миллионов, что составляет почти 100% с учетом определенной задержки в платежах.

Вместе с тем, подчеркнул народный депутат, обычные предприятия практически не могут добиться соответствующих возмещений без взяток. "Но очевидно, что у Порошенко нет проблем ни с товарным обеспечением агрессора, ни с получением за это возмещения НДС", – подчеркнул нардеп.