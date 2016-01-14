Нардеп показал роскошные имения Фирташа и Левочкина на Лазурном побережье Франции (фото, видео)

Автор расследования, которое опубликовала "Украинская правда", отмечает, что Фирташ с Левочкиным устроили себе своеобразный кооператив на самых дорогих землях Европы - Лазурном побережье Франции.

Стало известно, что они владеют земельными участками и виллами в городе Сен Жан Кап Ферра.

Вилла Фирташа имеет название "La Mauresque" ("Мавританка") и расположена по двум адресам – номер 52 на бульваре Шарля де Голля (Boulevard Charles De Gaulle) и номер 48 на авеню Бельвю (Bellevue Avenue).

Этот дом стоимостью 49 миллионов евро с садом, бассейном и теннисным кортом оформлен на компанию LM Holdings. Согласно документам, цедентами (лицами, уступают своими правами – Ред.) фирмы является директор многих предприятий Фирташа Роберт Шетлер-Джонс и еще один британец Дэвид Браун, а цессионарием (правопреемником – Ред.) – сам Дмитрий Фирташ.

Рядом с домом Фирташа, буквально за забором находится здание бывшего главы Администрации президента, бывшего первого помощника президента, бывшего руководителя секретариата Кабинета министров Сергея Левочкина.

Вилла Левочкина расположена по адресу: дом 56, бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle) в Сен Жан Кап Ферра.

Как оказывается, Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом. Здесь также можно получить информацию о владельце. Недвижимость Левочкина оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Фирташ еще до его задержания в Австрии приобрел в Лондоне старую станцию метро Brompton Road за 53 миллиона фунтов стерлингов, а еще раньше – дом неподалеку за 60 миллионов фунтов стерлингов.