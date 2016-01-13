В Украине рассмотрят открытие пунктов для пропуска транспорта из Луганска - Сайдик

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на его заявление после первой в 2016 году встречи контактной группы в Минске.

"Украинская сторона заявила, что рассмотрит открытие пунктов пропуска для гражданского транспорта и гуманитарных грузов Луганска. Это, с моей точки зрения, положительное развитие переговоров", - сказал Сайдик.

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По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала возможные улучшения условий для гражданского населения в пунктах пропуска на линии соприкосновения ввиду наступивших холодов. Рабочая группа по политическим вопросам продолжила рассмотрение вопросов амнистии и проведения выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске начала работу подгруппа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Украину на ней представляет экс-президент Леонид Кучма, Россию – Грызлов.