В Симферополе регионалы требовали "голову" мэра Алушты

Около сотни активистов Партии регионов сегодня в Симферополе пикетировали прокуратуру Крыма, требуя от правоохранительных органов наказания для мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ и двух его подчиненных, задержанных по подозрению в совершении должностных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, «регионалы» выступали под транспарантами: «Воров к ответственности!», «Взяточников на нары!», «Взяточников к ответу!».

Пикетчики периодически скандировали: «Воров к ответу» и «Закон – один для всех».

Один из участников акции – депутат Алуштинского городского совета Борис КЛИНЧУК заявил журналистам, что к чиновникам, которые нарушили закон, должны быть применены «жесткие, но справедливые меры». «Мы требуем, чтобы люди, нарушившие закон, занимавшиеся взятками, поборами и вымогательством, понесли заслуженное наказание. Только тогда можно говорить об оздоровлении в Алуште», - сказал депутат.

Несколько пикетчиков встретились с представителем крымской прокуратуры, после чего заявили, что в ведомстве услышали их требования.

Акция продолжалась менее получаса, после чего пикетчики разошлись.

Как сообщал УНИАН, мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и двое его подчиненных были задержаны 13 июня в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Генпрокуратуры Украины и крымского УБОПа. Алуштинские чиновники задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений, их подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах, заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Симферополе. Он пообещал, что это не последние задержания в Алуштинском горсовете.