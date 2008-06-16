Ющенко подарил Полу Маккартни сорочку (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор Ющенко вместе с женой госпожой Екатериной Ющенко провели встречу с Полом МакКартни, сообщает пресс-служба Президента.

В.Ющенко поблагодарил П.МакКартни за визит в Украину и концерт, который стал событием в мире музыки. Также на встрече речь шла о влиянии «The Beatles» и в частности сэра Пола МакКартни на развитие современной музыки и воспитание молодого поколения в духе гуманизма, патриотизма и свободы.

Во время встречи Пол МакКартни получил подарок от президентской четы - фотоальбом об Украине и вышиванку.

Фото Михаила Маркива / УНИАН