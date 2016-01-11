Порошенко: в этом году для армии закупят 2 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения
19:08, 11 января 2016Политика
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В течение 2016 года планируется закупить более 2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также отремонтировать около 1,5 тыс. образцов техники и вооружения.
Предполагается отремонтировать около 1,5 тыс. образцов техники/ telegraf.com.ua
Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает корреспондент УНИАН.
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По его словам, в текущем году планируется закупить у предприятий оборонно-промышленного комплекса более 2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
Кроме того, по словам главы государства, предполагается отремонтировать около 1,5 тыс. образцов техники и вооружения.
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