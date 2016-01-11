Порошенко: в Воздушных силах в первую очередь будет реформироваться ПВО

Об этом глава государства сообщил сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает корреспондент УНИАН.

«2016 год мной объявлен годом Воздушных сил», - отметил президент, добавив, что предполагается провести полную реорганизацию и значительное повышение эффективности Воздушных сил, и в первую очередь это касается противовоздушной обороны.

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«Мы должны не только восстановить вооружение и технику ПВО, но и научить людей пользоваться наконец высокотехнологичным оборудованием и быть готовыми к его применению», - заявил Порошенко.

«Это ни в коей мере не означает, что реформироваться в течение года будут только Воздушные силы, и мы забудем об артиллерии», - отметил президент.

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