Харьковский штаб Партии регионов заявляет о фактах манипуляций

Харьковский областной штаб Партии регионов заявляет о фактах манипуляций представителей местной власти с избирательной документацией.

Об этом сказано в заявлении Харьковского областного штаба Партии регионов, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что штаб располагает информацией о том, «что 1 апреля 2006 года между 18.00 и 20.00 произошло несанкционированное проникновение посторонних лиц в помещение, где хранятся избирательные бюллетени в здании «Госпрома». Со слов очевидцев, четыре человека, предъявив какие-то документы, вошли в помещение и находились там не менее 10-15 минут. После того, как туда прибыло милицейское начальство, указанные посторонние лица его покинули. Милиция вела себя по отношению к ним подчеркнуто уважительно.

Имеются сведения, что как минимум один человек является ответственным работником Харьковской областной государственной администрации».

По данному факту народными депутатами Украины Василием САЛЫГИНЫМ и Дмитрием СВЯТАШЕМ сделан депутатский запрос в городскую прокуратуру.

Кроме того, официальным представителем областного отделения Партии регионов в областной территориальной избирательной комиссии А.ВИННИКОМ в присутствии народного депутата Украины Д.СВЯТАША и депутата Харьковского областного совета В.ЗОРЧЕНКО, установлено, что 31 марта 2006 года часть избирательной документации (бюллетеней), упакованной в мешки, находилась в фойе здания областного совета и областной государственной администрации безо всякой охраны. Затем, указанные мешки, неизвестные лица вывезли, якобы на хранение, в здание «Госпрома».

2 апреля 2006 г. представителями Партии регионов в здании Харьковского областного совета по ул.Сумской, 64, в столах фойе обнаружено большое количество избирательной документации, в том числе и незаполненные бланки избирательных комиссий с подписями всех членов комиссии. Данный факт подтвержден соответствующим актом, который предъявлен членам теризбиркома.

«Указанные факты убедительно свидетельствуют о том, что охрана избирательных бюллетеней должным образом не организована, что не исключает несанкционированный допуск посторонних лиц и любые манипуляции. Как известно, в соответствии с Законом Украины «О выборах», документы, находящиеся за пределами избирательной комиссии не являются документами строгой отчетности. Не потому ли власть так активно поощряет не предусмотренный законом полный пересчет голосов?», - отмечается в заявлении Харьковского областного штаба Партии регионов.

Харьковский областной штаб Партии регионов заявляет, что «не боится» никаких пересчетов голосов. В то же время штаб требует, «чтобы в полном соответствии с Законом Украины «О выборах» и разъяснениями ЦИК, пересчет проводился исключительно по конкретным избирательным участкам на основании актов и жалоб, оформленных должным образом и представленных в областную территориальную избирательную комиссию или суды в установленные сроки».

По мнению Харьковского областного штаба Партии регионов, «любые иные действия будут свидетельствовать только об одном – потерпев сокрушительное поражение, власть пытается изменить результаты выборов в свою пользу».