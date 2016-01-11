Касько прокомментировал отказ Шокина отпустить его в США: глава ГПУ не объясняет причины данного решения

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

"Никакого объяснения. Это уже не первая командировка. Никаких объяснений не дается", - сказал Касько, отвечая на вопрос, были ли генеральным прокурором Шокиным предоставлены объяснения относительно отказа Касько посетить Соединенные Штаты.

В то же время заместитель генпрокурора рассказал, что это было личное приглашение от США для участия в переговорах на высоком уровне.

По словам Касько, приглашение касалось работы генинспекции. "Это департамент, который борется с коррупцией внутри прокуратуры", - отметил он.

Также приглашение касалось переговоров по вопросам возвращения активов и реформы прокуратуры.

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Заместитель генпрокурора добавил, что переговоры должны состояться на уровне Департамента юстиции (Министерства юстиции) и Генеральной прокуратуры США.

Говоря о возвращении активов, Касько отметил, что речь идет о возвращении активов в целом.

"В первую очередь тех, где каким-то образом задействована американская сторона, потому что есть и такие производства", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

В связи с этим он уточнил, что речь идет об активах, когда затрагиваются обе страны, Украина и США, и Соединенные Штаты, имея собственные расследования, могут оказать определенную помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Светлана Залищук в Facebook заявила, что генпрокурор Шокин не разрешает своему заместителю Касько посетить США для встречи с американскими высокопоставленными чиновниками относительно обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества на международном уровне.

"Пообщалась с американскими коллегами и разделяю их возмущение, когда по просьбе украинской генпрокуратуры Соединенные Штаты предлагают помощь, в частности, в рамках международного сотрудничества, в том числе по возврату и конфискации имущества прежнего режима, но генпрокурор отказывает в командировке в Вашингтон своему заместителю, потому что это - Касько ... ", - заявила Залищук.