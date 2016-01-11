В Киев прибыл представитель России в контактной группе Грызлов - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Разрешение на прилет самолета в Украину, которым прибыл Грызлов, было выдано Государственной авиационной службой сегодня, 11 января, отметили в службе по связям с общественностью Украэроруха - госпредприятия, которое осуществляет управление воздушным движением над территорией страны.

"Разрешение получили сегодня", - говорится в сообщении.

В госпредприятии напомнили, что прямые полеты в украинские города и транзит российских самолетов в воздушном пространстве Украины запрещены с 25 ноября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 января, запланировано заседание Трехсторонней контактной группы. Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 22 декабря 2015 года.

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26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе.

Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.