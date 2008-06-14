НАТО согласилось взять Украину в "силы быстрого реагирования"

НАТО одобрило предложение Украины принять участие в силах быстрого реагирования Альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении по итогам сегодняшнего заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, состоявшегося в Брюсселе.

«Решение Североатлантического Совета одобрить предложение Украины принять серьезное участие в силах быстрого реагирования НАТО является дальнейшим шагом в усилении отношений между НАТО и Украиной, и страны Альянса приветствуют усилия Украины по подготовке к такому возможному участию», - отмечается в совместном заявлении.

На пресс-конференции по завершении заседания комиссии, Генеральный секретарь НАТО Яап где Хооп СХЕФФЕР поприветствовал инициативу Украины присоединиться к силам быстрого реагирования. Стороны пока не сообщают, каким именно может быть участие Украины.

«Это вопрос переговоров», - сказал украинским журналистам министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.