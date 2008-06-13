Так кого же проверяет Генпрокуратура в Крыму?

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО назвал не соответствующим действительности заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о том, что против него Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

«Мне очень удивительно, что руководитель такого высокого ранга распространяет информацию, не соответствующую действительности, - подчеркнул глава ВР АРК.

«По имеющейся у меня информации, - отметил спикер автономии, - специальная комиссия Генеральной прокуратуры Украины сейчас проводит проверку правомерности действий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, инициировавших возбуждение уголовного дела по факту передачи в аренду корпуса Республиканского предприятия «Курортно-оздоровительный комплекс «Россия», а само дело отменено».

Сегодня министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая журналистам, подтвердил, что Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении должностных лиц Верховной Рады Крыма по факту превышения служебных полномочий. И добавил «...даже мне позвонили руководители Партии регионов с намеками, какой хороший спикер в Крымской автономии (А.ГРИЦЕНКО - член Партии регионов. – УНИАН)», - сказал глава МВД.