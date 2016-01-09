Зубко: 2016 год станет переломным в реформировании экономики Украины

Об этом заявил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в интервью 5 каналу, передает Украинская правда.

"Самое главное убедить политиков двигаться в направлении тех реформ, которые были еще подписаны в Коалиционном соглашении 2014 года и выполнении его до конца в 2016 году", - сказал Зубко.

По мнению Зубка "2016 год будет переломным в осуществлении реформ и изменении ситуации в экономике Украины, чего ждут все украинцы".

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Он также очертил те основные задачи перед правительством, которые необходимо выполнить в 2016 году.

"Поддержка малого и среднего бизнеса, изменения в экономике Украины - это основной вызов и наша работа в 2016 году", - отметил Зубко.