Луценко обещает чиновникам пятницу 13-е каждый день

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО связывает возбужденные в отношении него уголовные дела с активизацией милиции в борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Симферополе.

«Да, я связываю заказные политически мотивированные пустые дела, которые возбуждены в отношении меня, с антикриминальным наступлением милиции в последние месяцы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он не исключает, что парламентская Временная следственная комиссия, которая проверяет его деятельность, со вторника снова начнет попытку снять его с должности министра.

«Чем ближе подходит милиция к тем, кто совершает преступления, прикрываясь депутатским или партийным мандатом, тем больше пытаются снять меня», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что такие попытки свидетельствуют об эффективности работы милиции.

В то же время он выразил надежду, что здравый смысл возьмет верх, и некоторые политики опомнятся и поймут, что коррупция в Украине угрожает взрывом в обществе.

При этом он отметил, что для должностного лица, которое пытается забрать деньги у граждан, «каждое число (в календаре) должно быть пятницей, 13-м».

В контексте сказанного министр в очередной раз отметил, что он не держится за должность. «Я буду делать то, для чего парламент меня нанял на работу – работать на Украину», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО было возбуждено уголовное дело после инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

3 июня Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку в предоставленных суду материалах не усматривается, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты Внутренних войск МВД Украины.