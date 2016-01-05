Деркач заявляет, что не он был автором скандальной поправки в бюджет

Об этом сказано в комментарии Деркача, переданном УНИАН прес-службой группы "Воля народа".

«В таблице правок бюджетного комитета - это правка депутата Мысика! Правда в том, что я ее поддержал и сказал, что незачем строить полицейское государство, и такие законы приведут как к отсутствию оппозиции, так и диктатуре, а еще рэкет кооперативам", - заявил Деркач.

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Также он поддержал автора этой поправки.

"Мысик прав, и скоро каждый госорган новой власти будет заниматься ОРД (оперативно-розыскной деятельностью - УНИАН) и третировать граждан! Разрешили фактически ОРД Минфину, Пенсионному фонду, бюджет карательных органов увеличили на 30-40%", - заявил Деркач.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов. Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что Кабинет министров разработал и в ближайшее время внесет в парламент соответствующие поправки в закон о бюджете.

Кроме того, по его словам, правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте документа.

В свою очередь, народный депутат от «БПП» Мустафа Найем утверждал, что поправку об отсрочке электронного декларирования доходов в проект бюджета внес заместитель председателя депутатской группы «Воля народа», член бюджетного комитета ВР Деркач.

Сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.