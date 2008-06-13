Ющенко дал государственную гарантию России

Украинская территория не будет использоваться против России, заявил президент Украины Виктор Ющенко в интервью, которое опубликовала в воскресенье французская католическая газета La Croix. «Мы даем нашу государственную гарантию, - сказал он, - что украинская территория не будет использована против России».

«Наша Конституция запрещает размещение иностранных войск на нашей территории. Пятнадцать лет назад мы отказались от ядерного оружия, которое у нас было», - напомнил глава украинского государства. Стремление Украины стать членом НАТО, по словам Ющенко, это «курс, который не направлен против кого-либо, а отвечает нашим национальным приоритетам»

Газета.ру