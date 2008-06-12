Герман: у Партии регионов есть проблемы с освещением своей позиции

Министерство юстиции Украины зарегистрировало газету «Время регионов», основателем которой является Партия регионов.

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

По ее словам, выход первого номера газеты планируется уже в июне.

А.ГЕРМАН сообщила, что необходимость издания партийной газеты обусловлена тем, что у Партии регионов как оппозиционной силы есть проблемы с освещением своей позиции в СМИ.

«Мы как оппозиция имеем большие проблемы с доступом к СМИ, нам постоянно отказывают или предлагают размещение материала на коммерческой основе по очень высоким ценам», - сообщила она.

По ее словам, чтобы опубликовать статью лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА по итогам выборов в Киеве, «нам пришлось платить большие деньги газетам».

«Поэтому мы решили, что дешевле нам будет все-таки выпускать партийную газету, при помощи которой мы сможем донести до людей нашу позицию», - объяснила А.ГЕРМАН.

Она сообщила, что в будущем это будет ежедневная газета, но сначала она будет выходить раз в неделю. По ее словам, газета будет издаваться на трех языках - украинском, русском и английском.

А.ГЕРМАН отметила, что кандидатура главного редактора еще окончательно не утверждена политсоветом партии. В то же время она подтвердила, что Виталий ПАНОВ (раньше работал в Украине собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» - УНИАН) является одним из кандидатов на эту должность.