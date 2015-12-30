Правительство приняло отставку заместителя министра финансов
17:49, 30 декабря 2015Политика
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Первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский, назначенный на свою должность в конце 2014 года, сообщил, что правительство удовлетворило его просьбу об увольнении.
Кабинет министров / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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«Сегодня правительство приняло мою отставку. Спасибо всем, с кем работал», - написал он.
Сьогодні Уряд прийняв мою відставку. Дякую всім з ким працював!Опубліковано Ігором Уманським 30 грудня 2015 р.
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