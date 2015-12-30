Правительство приняло отставку заместителя министра финансов

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Сегодня правительство приняло мою отставку. Спасибо всем, с кем работал», - написал он.