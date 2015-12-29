Порошенко разрешил ввести ответные санкции против России

Как сообщается на сайте Верховной Рады, Порошенко подписал закон "О внешнеэкономической деятельности" (относительно предоставления полномочий правительства применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору).

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"Возвращен с подписью от президента (28.12.2015)", — говорится в статусе документа.

Напомним, на фоне процесса подготовки введения ЗСТ Украина-ЕС президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.

21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.

24 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий Кабмину вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в отношении Украины.

Такими ответными мерами могут быть запрет внешнеэкономических операций или установление ограничения на их осуществление, а также отмена тарифных льгот по ставкам Таможенного тарифа Украины путем приостановления освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, применения льготных или полных ставок ввозной пошлины или отмены тарифных квот.