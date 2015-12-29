Порошенко разрешил ввести ответные санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает ввести ответные экономические санкции против России.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, Порошенко подписал закон "О внешнеэкономической деятельности" (относительно предоставления полномочий правительства применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору).
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"Возвращен с подписью от президента (28.12.2015)", — говорится в статусе документа.
Напомним, на фоне процесса подготовки введения ЗСТ Украина-ЕС президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.
21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.
24 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий Кабмину вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в отношении Украины.
Такими ответными мерами могут быть запрет внешнеэкономических операций или установление ограничения на их осуществление, а также отмена тарифных льгот по ставкам Таможенного тарифа Украины путем приостановления освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, применения льготных или полных ставок ввозной пошлины или отмены тарифных квот.