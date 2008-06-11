Харьковский облсовет боится оказаться за колючей проволокой

Харьковский облсовет принял решение о внеблоковом и нейтральном статусе области.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято по инициативе фракции коммунистов. Ее представители мотивировали свою инициативу агрессивностью НАТО, и вся политика, по мнению членов Компартии, сегодня направлена на то, чтобы лишить украинцев «главного – с кем жить и как жить».

Как считает автор проекта коммунист Павел ТИЩЕНКО, НАТО принесет в Украину «колючий провод и повышение тарифов на энергоносители».

Облсовет не смогла с первой попытки принять решения – «за» проголосовало 75 депутатов (депутатский корпус Харьковского облсовета составляет 150 человек - УНИАН). После того, как вопрос был поставлен во второй раз, решение набрало нужное количество голосов. Не голосовали фракции БЮТ и «Наша Украина».

Одним из мотивов принятия внеблокового и нейтрального статуса Харьковской области, говорится в тексте решения, стала необходимость поддержки основ Акта о независимости Украины.

Депутаты назвали это решение очень важным, особенно накануне визита в Украину и в Харьков делегации НАТО.