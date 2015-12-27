Прокуроры настаивают на проведении заседания, несмотря на то, что Корбан без сознания - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Оксана Томчук.

"Я только что общалась с представителем Службы безопасности Украины Павлом Демчиной, и прокурором, который непосредственно принимает участие в судебном заседании, Александром Голинченком. Мы предложили простой вариант, чтобы дали коридор: два защитника, не более, два народных депутата и четыре альфовца, чтобы доставили Корбана в карету скорой помощи", - подчеркнула Томчук.

Читайте такжеСиловики начали применять силу к депутатам и сторонникам Корбана, началась драка

В связи с этим, она заявила, что "нам отказали".

Она отметила, что прокурор продолжает настаивать на судебном заседании.

"Сейчас здесь совершается преступление о превышении своих служебных полномочий прокурором", - подчеркнула Томчук.

Адвокат заявляет, что на улице сотрудники СБУ блокируют реанимационный автомобиль, который был вызван для транспортировки Корбана.